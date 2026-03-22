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VATIKAN

Papa Lav: Rat na Bliskom istoku je skandal za cijelu ljudsku porodicu

Ne možemo ostati nijemi pred patnjom tolikih ljudi, bespomoćnih žrtava tih sukoba. Što boli njih, boli i cijelo čovječanstvo, poručio je

Papa Lav. Anadolija

M. Až.

22.3.2026

Papa Lav danas je oštro reagirao na smrt i razaranje izazvano ratom na Bliskom istoku, nazvavši sukob "skandalom za cijelu ljudsku porodicu" te još jednom pozvao na hitan prekid neprijateljstava.

Dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u četvrtu sedmicu, prvi poglavar Katoličke crkve iz Sjedinjenih Američkih Država poručio je da sa "zaprepaštenjem" prati razvoj situacije na Bliskom istoku, ali i u drugim dijelovima svijeta pogođenim nasiljem i sukobima.

- Ne možemo ostati nijemi pred patnjom tolikih ljudi, bespomoćnih žrtava tih sukoba. Što boli njih, boli i cijelo čovječanstvo", rekao je Lav tokom sedmične molitve Angelus na Trgu svetog Petra.

Ponovio je poziv vjernicima da ustraju u molitvi kako bi se neprijateljstva zaustavila i kako bi se "konačno otvorio put prema miru".

# VATIKAN
# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# PAPA LAV XIV
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