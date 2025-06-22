Papa Lav XIV: Zaustavimo tragediju rata prije nego postane nepovratan ponor

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, uputio je hitan apel za mir na Bliskom istoku, pozivajući na prekid rata nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele zračne napade na iranska nuklearna postrojenja, a Iran uzvratio raketnim napadima na izraelske gradove.

- Moramo zaustaviti tragediju rata prije nego što postane nepopravljivi ponor - rekao je papa Lav XIV, govoreći s prozora Apostolske palate nakon nedjeljne molitve Angelus.

Vapaj za mir

Situaciju je opisao kao alarmantnu i dramatičnu, upozorivši da patnja civila, naročito u Gazi i drugim područjima zahvaćenim sukobima, prijeti da bude zaboravljena usred sve šireg nasilja.

- Danas više nego ikad, čovječanstvo vapi i moli za mir - poručio je, dodavši da se na taj vapaj mora odgovoriti odgovornošću i razumom, a ne "tutnjavom oružja i retorikom koja podstiče sukob".

Papa je upozorio da bi nastavak nasilja mogao dovesti do tačke bez povratka: "Nema dalekih ratova kada je ljudsko dostojanstvo u pitanju."

Dodao je i da rat ne rješava probleme, već ih produbljuje, ostavljajući duboke rane koje će zacjeljivati generacijama.

- Nijedna vojna pobjeda ne može nadmašiti bol ožalošćenih majki, strah kod djece i ukradenu budućnost mladih - naglasio je.

Zatražio je da diplomatija utiša oružje i pozvao nacije da budućnost zasnivaju na miru, a ne na nasilju.

- Svi su pozvani da odgovore, posebno oni s odgovornošću, kako bi spriječili čovječanstvo da krene putem bez povratka - zaključio je papa Lav XIV.

Tenzije na Bliskom istoku

Tenzije su dodatno porasle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) saopćio da su američke snage u nedjelju izvele "vrlo uspješne" napade na iranske nuklearne lokacije u Fordou, Natanzu i Esfahanu, izazvavši strah od šireg regionalnog sukoba.

Iran je nakon toga zatražio hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi se osudili napadi i pozvale na odgovornost države koje krše međunarodno pravo.

Sukobi su eskalirali 13. juna kada je Izrael pokrenuo zračne napade na više iranskih lokacija, uključujući vojne i nuklearne ciljeve. Teheran je odgovorio raketnim udarima.

Prema izraelskim vlastima, u napadima iz Irana poginulo je najmanje 25 osoba, dok je ranjeno više stotina. Iransko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskim udarima stradalo 430 ljudi, a više od 3.500 je ranjeno.