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VATIKAN

Papa Lav XIV: Svijet se ne smije naviknuti na rat

Srce Crkve rastrgano je kricima koji dolaze iz ratom zahvaćenih mjesta, posebno iz Ukrajine, Irana, Izraela i Gaze, kazao je Papa

Papa Lav XIV. AP

M. Až.

18.6.2025

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV je u srijedu rekao da se svijet ne smije naviknuti na rat, dodajući da je rat uvijek poraz, javlja Anadolu.

- Srce Crkve rastrgano je kricima koji dolaze iz mjesta u ratu, posebno iz Ukrajine, Irana, Izraela i Gaze. Ne smijemo se naviknuti na rat! Umjesto toga, odbacimo kao iskušenje privlačnost oružja - poručio je papa Lav na sedmičnoj općoj audijenciji.

Ukazao je na rastući kapacitet uništavanja koji izazivaju savremeni sistemi naoružanja zbog tehnoloških poboljšanja.

- Moćno oružje koje se koristi u modernim ratovima prijeti da nas odvede u barbarstvo veće od onog u prošlosti - upozorio je.

Citirajući svog prethodnika papu Franju, Lav je naglasio da je rat uvijek poraz.

Najmanje 55.637 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

Izrael je također pokrenuo napade velikih razmjera 13. juna na iranska nuklearna postrojenja u nekoliko gradova, kao i visokorangirane vojne komandne centre.

Iranski mediji su u srijedu izvijestili da je broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na Teheran i druga naseljena područja porastao na 585, a najmanje 1.326 ljudi je povrijeđeno od početka napada prošle sedmice.

U znak odmazde, iranska vojska je lansirala balističke rakete na Izrael, ubivši 24 osobe i ranivši više 500, prema izvještajima.

# VATIKAN
# PAPA LAV XIV
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