Krišto razgovarala s papom Lavom: Bez Hrvata nema ni Katoličke crkve u BiH

Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto boravi u posjetu Svetoj Stolici gdje je upriličena službena audijencija kod Svetoga Oca, pape Lava XIV.

Tijekom susreta predsjedateljica Krišto izrazila je osobitu čast i zadovoljstvo činjenicom da se posjet odvija uoči Velikoga tjedna i najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, naglasivši njegovu dodatnu duhovnu i simboličku važnost.

Kao predstavnica hrvatskog naroda na čelu Vijeća ministara BiH, istaknula je kako je imala priliku razgovarati o funkcioniranju institucija, s posebnim naglaskom na položaj i prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zahvalila je na jasnim i dosljednim stajalištima Svete Stolice o potrebi osiguranja jednakih konstitutivnih prava Hrvata koji su u BiH izloženi narušavanju kolektivnih nacionalnih prava.

Naglasila je kako je očuvanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini od ključne važnosti, poručivši da bez Hrvata nema ni Katoličke crkve u BiH. Uloga hrvatske i katoličke zajednice koja je stoljećima dio Bosne i Hercegovine ne može biti umanjivana niti derogirana kroz institucije, kao ni kroz društveni položaj.

Predsjedateljica Krišto uputila je Svetom Ocu srdačan poziv da, čim to prilike dopuste, posjeti Bosnu i Hercegovinu i grad Mostar.

Sastanak s Parolinom

U nastavku posjeta predsjedateljica Krišto održala je bilateralni sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Istaknula je kako uloga Katoličke crkve ostaje iznimno važna, ne samo u duhovnom, već i u društvenom i obrazovnom kontekstu, kao zaštitnika identiteta jednog naroda i zajednice.

Naglašena je i važnost nastavka otvorenog i sadržajnog dijaloga sa Svetom Stolicom, osobito u pitanjima koja zahtijevaju institucionalnu dosljednost i provedbu preuzetih obveza. Predsjedateljica je kardinala Parolina upoznala s aktualnim političkim okolnostima u BiH, s posebnim osvrtom na politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Položaj kontitutivnih naroda

Istaknula je kako je jednakopravan politički položaj svih konstitutivnih naroda temelj stabilne i sigurne budućnosti Bosne i Hercegovine, uz nužnost uklanjanja svih oblika diskriminacije u političkom i izbornom sustavu. U tom kontekstu naglasila je potrebu za sveobuhvatnim reformama, osobito izbornog zakonodavstva koje onemogućava izbor legitimnih političkih predstavnika u tijelima kolektivnog predstavljanja.

Na kraju susreta predsjedateljica Krišto zahvalila je kardinalu Parolinu i Svetoj Stolici na kontinuiranoj potpori Bosni i Hercegovini.

Tijekom boravka u Rimu predsjedateljica Krišto posjetila je i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, gdje se susrela s predstavnicima ove značajne institucije koja ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta i duhovne baštine.