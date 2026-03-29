Iran prijeti napadima na američke i izraelske univerzitete u regiji

Iran je prijetio napadom na američke i izraelske univerzitete u regiji, prenijela je novinska agencija Fars, koja je blisko povezana s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).
Precizirane mete
Fars je naveo da su elitne snage objavile kako američka vlada, ako želi da univerziteti u regiji budu pošteđeni odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka u 12 sati.
Iran je također precizirao koje će institucije biti mete:
Katar: Univerzitet Karnegi Melon, Univerzitet Džordžtaun, Univerzitet Teksas A&M, Univerzitet Nortvestern, Medicinski fakultet Vajl Kornel.
Ujedinjeni Arapski Emirati: NYU Abu Dabi, Američki univerzitet u Dubaju, Američki univerzitet u Šardži.
Liban: Američki univerzitet u Bejrutu, Libansko-američki univerzitet.
Irak: Američki univerzitet u Iraku — Bagdad, Američki univerzitet u Iraku — Sulejmanija, Američki univerzitet Kurdistana — Duhok.
Kuvajt: Američki univerzitet u Kuvajtu.
Jordan: Američki univerzitet u Madabi.
Mirnodopske svrhe
Fars prenosi da su svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetovali da ostanu kilometar udaljeni od kampusa.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bakei, rekao je da su Tehnološki univerzitet Isfahan i Univerzitet nauka i tehnologije u Teheranu "samo dva od mnogih univerziteta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tokom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije".
- Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti naučne temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem univerziteta, istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika - nastavio je Bakei.
- Suprotstavljanje iranskom 'nuklearnom programu' i 'neposrednoj prijetnji' bili su isključivo zlobni izgovori, puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru - rekao je.
Velika razaranja
Napadi su počeli 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Države izveli koordinirane napade na Iran tokom pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da razvije nuklearno oružje. Iran je uvijek tvrdio da njegov nuklearni program ima isključivo mirnodopske svrhe.