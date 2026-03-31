Tramp: Rat se bliži kraju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da se vojne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Iranu "privode kraju".

- Ide nam sjajno. I to se privodi kraju - kazao je Tramp u intervjuu za NBC News.

Američki ministar odbrane Pit Hegset ranije je u utorak upozorio da će naredni dani na Bliskom istoku biti odlučujući i poručio Teheranu da će se sukob intenzivirati ukoliko se ne postigne dogovor.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da prima izravne poruke posebnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa, ali da one ne predstavljaju "pregovore", prenijela je katarska televizija Al Jazeera. Poruke uključuju prijetnje ili stavove razmijenjene preko "prijatelja", dodao je.

Papa Lav uputio je u utorak Trampu apel da pronađe "izlaz" iz rata, što je rijedak izravan apel poglavara Katoličke crkve upućen jednom predsjedniku.

- Nadam se da traži način da smanji količinu nasilja - rekao je Papa novinarima pred svojom rezidencijom u blizini Rima.