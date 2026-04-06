Izrael likvidirao Madžida Hademija

Iranska Revolucionarna Garda je potvrdila smrt šefa svoje obavještajne službe, Madžida Hademija (Majid Khademi), uz optužbe da iza likvidacije stoje Izrael i SAD. Iz IDF su poručili da će “provjeriti” tvrdnje o njegovoj smrti.

Hademi je na toj poziciji naslijedio Muhameda Kazemija (Mohammad Kazemi) koji je također ubijen u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela.

Nakon smrtonosnih antivladinih protesta u januaru, Hademi je optužio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da potiče ono što su iranski zvaničnici opisali kao "insceniranu strategiju ubistava", s ciljem povećanja broja žrtava i opravdanja strane vojne intervencije