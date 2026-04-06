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ŠEF OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE

Izrael likvidirao Madžida Hademija

Hademi je na toj poziciji naslijedio Muhameda Kazemija koji je također ubijen u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine

Madžid Hademi. khamenei.ir

B. S.

6.4.2026

Iranska Revolucionarna Garda je potvrdila smrt šefa svoje obavještajne službe, Madžida Hademija (Majid Khademi), uz optužbe da iza likvidacije stoje Izrael i SAD. 

Iz IDF su poručili da će “provjeriti” tvrdnje o njegovoj smrti.

Hademi je na toj poziciji naslijedio Muhameda Kazemija (Mohammad Kazemi) koji je također ubijen u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela.

Nakon smrtonosnih antivladinih protesta u januaru, Hademi je optužio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da potiče ono što su iranski zvaničnici opisali kao "insceniranu strategiju ubistava", s ciljem povećanja broja žrtava i opravdanja strane vojne intervencije

On je tvrdio da je u protestima učestvovalo više od deset stranih obavještajnih službi, uključujući izraelsku jedinicu za cyber operacije i obavještajne aktivnosti 8200.

# IZRAEL
# IRAN
# MAJID KHADEMI
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