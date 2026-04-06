Izrael likvidirao Madžida Hademija

Iranska Revolucionarna Garda je potvrdila smrt šefa svoje obavještajne službe, Madžida Hademija (Majid Khademi), uz optužbe da iza likvidacije stoje Izrael i SAD.
Iz IDF su poručili da će “provjeriti” tvrdnje o njegovoj smrti.
ŠEF OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
Hademi je na toj poziciji naslijedio Muhameda Kazemija koji je također ubijen u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine
Madžid Hademi. khamenei.ir
Iranska Revolucionarna Garda je potvrdila smrt šefa svoje obavještajne službe, Madžida Hademija (Majid Khademi), uz optužbe da iza likvidacije stoje Izrael i SAD.
Iz IDF su poručili da će “provjeriti” tvrdnje o njegovoj smrti.
Hademi je na toj poziciji naslijedio Muhameda Kazemija (Mohammad Kazemi) koji je također ubijen u izraelskom napadu 15. juna 2025. godine tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela.
Nakon smrtonosnih antivladinih protesta u januaru, Hademi je optužio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da potiče ono što su iranski zvaničnici opisali kao "insceniranu strategiju ubistava", s ciljem povećanja broja žrtava i opravdanja strane vojne intervencije
On je tvrdio da je u protestima učestvovalo više od deset stranih obavještajnih službi, uključujući izraelsku jedinicu za cyber operacije i obavještajne aktivnosti 8200.