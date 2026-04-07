Svjetski dan zdravlja

Na današnji dan, 1948. godine, zemlje svijeta udružile su se i osnovale Svjetsku zdravstvenu oranizaciju (SZO), kako bi promovirale zdravlje, očuvale svijet sigurnim i omogućile postizanje najvišeg nivoa zdravlja i dobrobiti.

Ključne poruke

- Da svi ljudi imaju dobro zdravlje, kako bi živjeli ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svijetu.

- Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Svako mora imati pristup zdravstvenim uslugama.

- 30 posto svjetske populacije nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

- Gotovo dvije milijarde ljudi suočava se s katastrofalnim izdacima za zdravstvo, sa značajnim nejednakostima koje utječu na zdravlja osjetljivih populacijskih grupa.

- Kako bi zdravlje za sve postalo stvarnost, potrebno je postići da: pojedinci i zajednice imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, kako bi se mogli brinuti za vlastito zdravlje i zdravlje svojih porodica.

- Dokazi pokazuju da su zdravstveni sistemi sa snažnom primarnom zdravstvenom zaštitom (PZZ) najefikasniji i najisplativiji način obezbjeđivanja zdravstvenih usluga.

Prioritetne mjere

Ulaganje u efikasan zdravstveni sistem ključno je za prosperitetno društvo. Povećanje finansijskog ulaganja u zdravstvo spašava živote i unapređuje ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Potrebni su jaki zdravstveni sistemi kako bi se osigurala univerzalna zdravstvena pokrivenost i spremnost za slučaj pojave kriznih situacija.

SZO preporučuje povećanje poreza na duhan, alkohol, dodatni šećer i fosilna goriva. Ti porezi donose prijeko potrebne javne prihode.

Prelaz s ekonomija vođenih profitom i zagađenjem na ekonomije vođene pravednošću i blagostanjem jeste jedna od prioritetnih mjera za poboljšanje stepena dobrobiti ljudi i stepena održanja zdravog okoliša. Treba angažirati i osnaživati pojedince, porodice i zajednice za povećano društveno učešće i poboljšanu brigu o vlastitom zdravlju, te osigurati informirano i aktivno sudjelovanje, koje ljude stavlja u centar zdravstvenih odluka i ishoda. Također je potrebno jačati integrirane nacionalne zdravstvene sisteme, kroz dostupnost primarne zdravstvene zaštite, a s ciljem pružanja kvalitetnih osnovnih zdravstvenih usluga.