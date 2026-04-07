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DANAS SE OBILJEŽAVA

Svjetski dan zdravlja

Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Svako mora imati pristup zdravstvenim uslugama

Svjetski dan zdravlja. Kzzosa.ba

I. P.

7.4.2026

Na današnji dan, 1948. godine, zemlje svijeta udružile su se i osnovale Svjetsku zdravstvenu oranizaciju (SZO), kako bi promovirale zdravlje, očuvale svijet sigurnim i omogućile postizanje najvišeg nivoa zdravlja i dobrobiti.

Ključne poruke 

- Da svi ljudi imaju dobro zdravlje, kako bi živjeli ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svijetu.

- Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Svako mora imati pristup zdravstvenim uslugama.

- 30 posto svjetske populacije nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

- Gotovo dvije milijarde ljudi suočava se s katastrofalnim izdacima za zdravstvo, sa značajnim nejednakostima koje utječu na zdravlja osjetljivih populacijskih grupa.

- Kako bi zdravlje za sve postalo stvarnost, potrebno je postići da: pojedinci i zajednice imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, kako bi se mogli brinuti za vlastito zdravlje i zdravlje svojih porodica.

- Dokazi pokazuju da su zdravstveni sistemi sa snažnom primarnom zdravstvenom zaštitom (PZZ) najefikasniji i najisplativiji način obezbjeđivanja zdravstvenih usluga.

Prioritetne mjere

Ulaganje u efikasan zdravstveni sistem ključno je za prosperitetno društvo. Povećanje finansijskog ulaganja u zdravstvo spašava živote i unapređuje ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Potrebni su jaki zdravstveni sistemi kako bi se osigurala univerzalna zdravstvena pokrivenost i spremnost za slučaj pojave kriznih situacija.

SZO preporučuje povećanje poreza na duhan, alkohol, dodatni šećer i fosilna goriva. Ti porezi donose prijeko potrebne javne prihode.

Prelaz s ekonomija vođenih profitom i zagađenjem na ekonomije vođene pravednošću i blagostanjem jeste jedna od prioritetnih mjera za poboljšanje stepena dobrobiti ljudi i stepena održanja zdravog okoliša. Treba angažirati i osnaživati pojedince, porodice i zajednice za povećano društveno učešće i poboljšanu brigu o vlastitom zdravlju, te osigurati informirano i aktivno sudjelovanje, koje ljude stavlja u centar zdravstvenih odluka i ishoda. Također je potrebno jačati integrirane nacionalne zdravstvene sisteme, kroz dostupnost primarne zdravstvene zaštite, a s ciljem pružanja kvalitetnih osnovnih zdravstvenih usluga.

# NA DANAŠNJI DAN
# SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
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