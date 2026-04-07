Tramp: Ne brine me mogućnost ratnih zločina

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) rekao je da ga "uopće ne brine" mogućnost počinjenja ratnih zločina dok ponovno prijeti napadima na iransku infrastrukturu.

- Ne brine me to. Znate što je ratni zločin? Imati nuklearno oružje - rekao je Tramp sinoć u Bijeloj kući. Ponovio je prijetnje da će uništiti mostove i elektrane ako Iran do zadanog roka ne otvori Hormuški moreuz.

Na pitanje hoće li civilni ciljevi biti pošteđeni, Tramp nije dao jasan odgovor.

- Zbog moći naše vojske, imamo plan prema kojem svaki most u Iranu može biti uništen do sutra u ponoć, svaka elektrana može biti izvan pogona, gorjeti, eksplodirati i više nikad ne biti korištena. Mislim, potpuno uništenje do 12 sati, i to se može dogoditi unutar četiri sata ako tako odlučimo. Ne želimo da se to dogodi - kazao je.

Također, umjesto da se suzdržavaju od ideje o vjerskoj dimenziji američko-izraelskog rata protiv Irana, čelnici američke vlade otvoreno je prihvataju, pozivajući se na Boga i prijeteći iranskom civilnom društvu ako se njegovi vođe ne povinuju američkim zahtjevima, piše CNN.

Jedna od Trampovih objava na društvenim mrežama tokom vikenda, u kojoj je obećao američku osvetu Iranu, zvučala je kao da je preuzeta iz Starog zavjeta. Uslijedilo je pozivanje na višu silu.

- Sjećate li se kad sam Iranu dao deset dana da SKLOPE SPORAZUM ili OTVORE HORMUŠKI MOREUZ. Vrijeme istječe - još 48 sati i na njih će se sručiti sav pakao. Slava Allahu! - napisao je.

Tramp nije želio otkriti više detalja o planovima, no rekao je da rok za ispunjenje njegovih zahtjeva istječe u utorak. U drugoj objavi upotrijebio je psovku, a iranske je vođe nazvao "ludim gadovima".