Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

Izraelska vojska objavila da je zaustavila napade na Iran

Vojska je dodala da "nastavlja provoditi ciljane kopnene operacije protiv Hezbollaha" u Libanu

Izraelski napadi. Kurdistan24

FENA

8.4.2026

Izraelska vojska (IDF) u srijedu je objavila da je zaustavila napade na Iran nakon što je završila val noćnih udara, ali je naglasila da je i dalje spremna odgovoriti na svako kršenje prekida vatre koji je najavio Vašington.

- U skladu s direktivama političkog čelništva, ​​IDF je prekinuo vatru u operaciji protiv Irana i potpuno je spreman vojno odgovoriti na svako kršenje - navela je vojska u objavi na platformi društvenih mreža X.

- Tokom noći, IDF je izveo široki val udara usmjerenih na pozicije za lansiranje raketa i lansere širom Irana, kako bi značajno smanjio njegove vojne sposobnosti – navodi se u saopćenju.

Vojska je dodala da "nastavlja provoditi ciljane kopnene operacije protiv Hezbolaha" u Libanu.

Izrael podržava odluku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da obustavi udare na Iran na dvije sedmice, ali primirje ne uključuje Liban, saopćio je tokom dana ured premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua), prenosi Reuters.

# IZRAEL
# IRAN
# BLISKI ISTOK
# NAPADI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.