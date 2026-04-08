Izraelska vojska objavila da je zaustavila napade na Iran

Izraelska vojska (IDF) u srijedu je objavila da je zaustavila napade na Iran nakon što je završila val noćnih udara, ali je naglasila da je i dalje spremna odgovoriti na svako kršenje prekida vatre koji je najavio Vašington.

- U skladu s direktivama političkog čelništva, ​​IDF je prekinuo vatru u operaciji protiv Irana i potpuno je spreman vojno odgovoriti na svako kršenje - navela je vojska u objavi na platformi društvenih mreža X.

- Tokom noći, IDF je izveo široki val udara usmjerenih na pozicije za lansiranje raketa i lansere širom Irana, kako bi značajno smanjio njegove vojne sposobnosti – navodi se u saopćenju.

Vojska je dodala da "nastavlja provoditi ciljane kopnene operacije protiv Hezbolaha" u Libanu.

Izrael podržava odluku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da obustavi udare na Iran na dvije sedmice, ali primirje ne uključuje Liban, saopćio je tokom dana ured premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua), prenosi Reuters.