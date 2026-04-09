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SASTANAK U BIJELOJ KUĆI

Rute otkriva otvoreni razgovor s Trampom o saveznicima

Neke od njih su podbacile, da, ali velika većina evropskih zemalja, i to je ono o čemu smo danas razgovarali, su učinile ono što su obećale

Mark Rute. AP

A. O.

9.4.2026

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) izjavio je u srijedu, nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) u Bijeloj kući, da vjeruje kako su neke članice NATO-a bile “testirane i podbacile” u kontekstu kritika Washingtona zbog nedovoljnog uključivanja saveznica u sukob SAD-a i Izraela protiv Irana.

Tokom intervjua za CNN, Rute je upitan vjeruje li da su članice NATO-a bile testirane i podbacile, na što je odgovorio da je riječ o nekima od njih.

- Neke od njih su podbacile, da, ali velika većina evropskih zemalja, i to je ono o čemu smo danas razgovarali, su učinile ono što su obećale u ovakvom slučaju - rekao je Rute za CNN.

Dodao je da je s Trampom imao "iskren i otvoren" razgovor, tokom kojeg je američki predsjednik izrazio razočaranje saveznicima. Rute je istaknuo da je Trampu ukazao kako su europske zemlje pružile logističku i drugu podršku.

# NATO
# MARK RUTTE
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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