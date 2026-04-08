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OŠTRE KRITIKE

Bijela kuća: NATO je okrenuo leđa američkom narodu

Tramp smatra da je savez "bio na testu i nije ga prošao"

Rute i Tramp. Pool via AP

M. Až.

8.4.2026

Bijela kuća dodatno je zaoštrila retoriku prema saveznicima, optužujući NATO da je "okrenuo leđa" Sjedinjenim Američkim Državama usred međunarodne krize izazvane sukobom s Iranom.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) prenijela je stav američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji smatra da je savez "bio na testu i nije ga prošao".

- Prilično je žalosno da je NATO u proteklih šest sedmica okrenuo leđa američkom narodu - izjavila je Levit, dodajući da američki porezni obveznici godinama finansiraju odbranu saveznika.

Ove poruke dolaze u širem kontekstu geopolitičke krize, nakon što je Vašington proglasio uspjeh vojne operacije protiv Irana i postigao privremeno primirje, uz najavu nastavka pregovora o dugoročnom rješenju.

Levit je potvrdila da će Tramp tokom dana u Vašingtonu održati sastanak s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), najavivši "iskren i otvoren razgovor" o budućnosti saveza.

Na pitanje razmatra li američki predsjednik povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a, Levit nije isključila tu mogućnost. 

- To je nešto o čemu je predsjednik već razgovarao i o čemu će dodatno razgovarati s generalnim sekretarom Ruteom - rekla je, dodajući da bi javnost uskoro mogla čuti i direktnu izjavu predsjednika.

Najnovije poruke iz Bijele kuće dodatno produbljuju napetosti između Vašingtona i saveznika, u trenutku kada se paralelno vode osjetljivi pregovori o sigurnosnim pitanjima i stabilnosti na Bliskom istoku.

# NATO
# MARK RUTTE
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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