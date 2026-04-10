Zloglasna Šakira iz BiH puštena iz zatvora

Dvadesetdvogodišnja državljanka Bosne i Hercegovine, poznata pod nadimkom “Šakira”, puštena je iz zatvora nakon samo dvije sedmice i prebačena u kućni pritvor, nakon što je utvrđeno da je u drugom stanju.

Ona je u Italiji poznata kao jedna od najaktivnijih džeparošica u Veneciji i drugim turističkim gradovima. Nakon izlaska iz pritvora, sud joj je odredio mjeru kućnog pritvora, a odluka je donesena na zahtjev odbrane, uzimajući u obzir njenu trudnoću. Ova mjera uvedena je svega nekoliko dana prije početka suđenja u kojem je obuhvaćena šira kriminalna grupa.

Prema navodima istrage, “Šakira” je dio organizovane grupe od više od dvadeset osoba koje se terete za niz krađa u Veneciji. Tužioci navode da je riječ o najmanje 63 pojedinačne krađe, čije su mete bili turisti.

Grupa je, prema istražiteljima, djelovala dobro organizovano i sistematski u više italijanskih gradova, s posebnim fokusom na Veneciju kao jednu od najposjećenijih turističkih destinacija. Suđenje je zakazano za 14. april 2026. godine, kada bi trebalo biti razjašnjeno učešće svakog od optuženih.

Protiv ove državljanke BiH vode se ozbiljne optužbe koje uključuju provale, nasilje, prijetnje i zastrašivanje, pri čemu su navodno bili uključeni i maloljetnici.

Također joj se stavlja na teret nanošenje tjelesnih povreda, primanje ukradene robe i zloupotreba ukradenih bankovnih kartica. Istražioci je smatraju jednom od ključnih osoba u grupi.

Navodno je, prema istim navodima, od maloljetnih članova tražila da joj svakodnevno donose i do 2.500 eura, koje su morali pribavljati kroz džeparenje turista, prenose “Nezavisne novine”.