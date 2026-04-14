Težak napad na Liban: Pogođena stambena zgrada i bolnica

Stambena zgrada u Tebnineu, u južnom Libanu, teško je oštećena u izraelskom zračnom napadu.

Također, hitna služba bolnice Tebnine na jugu Libana oštećena je u izraelskom zračnom napadu.

Izravni mirovni pregovori između Irana i SAD mogli bi se nastaviti već ove sedmice, rekao je za BBC World Service istraživač sa Univerziteta u Teheranu Mohammad Eslami koji je govorio za emisiju Newshour nakon što je stupila na snagu američka blokada iranske obale.

Eslami je rekao da blokada, koja je uslijedila nakon neuspješnih pregovora u Pakistanu tokom vikenda, predstavlja "pritisak na iransko vodstvo dok se vode neformalni kontakti s Amerikancima o mogućem diplomatskom rješenju krize". Dodao je da SAD blokadom ne može otvoriti Hormuški moreuz, ali ni Iran ne može dugoročno održati njegovo zatvaranje.

Istaknuo je i da Iran nastavlja razgovore s Pakistanom, kao i s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom.

Iranska revolucionarna garda upozorila je da Iran još nije "otkrio" velik dio svojih vojnih sposobnosti.

- Ako se rat nastavi, pokazat ćemo kapacitete koje neprijatelj ne može ni zamisliti - poručili su.

Prema navodima iranskih medija, glasnogovornik IRGC-a Hossein Mohebi rekao je da će Iran uvesti "moderne" metode ratovanja na koje će protivnici imati "vrlo ograničen odgovor".