Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FRANCUSKI PREDSJEDNIK

Makron najavio međunarodnu misiju: Evropa priprema plan za Hormuški moreuz

Evropske države rade na formiranju međunarodne koalicije čiji bi cilj bio obnova sigurne i nesmetane plovidbe kroz Hormuški moreuz

Emanuel Makron. Anadolija

M. Až.

14.4.2026

Evropske države rade na formiranju međunarodne koalicije čiji bi cilj bio obnova sigurne i nesmetane plovidbe kroz Hormuški moreuz nakon nedavnih sukoba u regionu.

Prema dostupnim informacijama, plan predviđa angažovanje pomorskih snaga za uklanjanje mina, kao i drugih vojnih i logističkih brodova koji bi bili zaduženi za obezbjeđivanje ključnih međunarodnih pomorskih ruta.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je da se radi o "međunarodnoj odbrambenoj misiji" koja bi bila organizovana tako da u njoj ne učestvuju direktne strane u sukobu, među kojima su, kako je navedeno, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran.

Ideja o formiranju ovakve koalicije dolazi u trenutku pojačanih tenzija u području Zaljeva, gdje je sigurnost pomorskog saobraćaja postala jedno od ključnih globalnih pitanja zbog strateškog značaja Hormuškog moreuza za svjetsko tržište energenata.

# EMMANUEL MACRON
# FRANCUSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.