Makron najavio međunarodnu misiju: Evropa priprema plan za Hormuški moreuz

Evropske države rade na formiranju međunarodne koalicije čiji bi cilj bio obnova sigurne i nesmetane plovidbe kroz Hormuški moreuz nakon nedavnih sukoba u regionu.

Prema dostupnim informacijama, plan predviđa angažovanje pomorskih snaga za uklanjanje mina, kao i drugih vojnih i logističkih brodova koji bi bili zaduženi za obezbjeđivanje ključnih međunarodnih pomorskih ruta.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je da se radi o "međunarodnoj odbrambenoj misiji" koja bi bila organizovana tako da u njoj ne učestvuju direktne strane u sukobu, među kojima su, kako je navedeno, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran.

Ideja o formiranju ovakve koalicije dolazi u trenutku pojačanih tenzija u području Zaljeva, gdje je sigurnost pomorskog saobraćaja postala jedno od ključnih globalnih pitanja zbog strateškog značaja Hormuškog moreuza za svjetsko tržište energenata.