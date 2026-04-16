Novi napad na brod u Pacifiku: Poginule tri osobe

Amerika je izvela još jedan napad na brod na Pacifiku u kojem su poginule tri osobe. Razlog za napad su tvrdnje da brod krijumčari drogu, a ovo je bio peti u samo nekoliko dana, objavili su vojni zvaničnici.

Američka južna komanda saopćila je da je izvela "smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim upravljaju označene terorističke organizacije" u istočnom Pacifiku.

- Tri muška narkoterorista su ubijena tokom ove akcije - saopćeno je.

Najnoviji napad dovodi ukupan broj poginulih na najmanje 177, prema podacima novinske agencije AFP.

Američka vojska je u ponedjeljak saopćila da je digla u zrak dva broda za koje je optužila da su švercali drogu u istočnom Tihom okeanu, ubivši ukupno pet osoba i ostavivši jednu preživjelu.

Zatim je u utorak vojska saopćila da je u istočnom Tihom okeanu ubila još četiri osobe.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) insistira da je efektivno u ratu protiv onoga što naziva "narkoteroristima" koji djeluju u Latinskoj Americi. Međutim, nije pružila konačne dokaze da su plovila koja cilja umiješana u trgovinu drogom, što je izazvalo žestoku debatu o legalnosti tih operacija.

Međunarodni pravni stručnjaci i grupe za ljudska prava kažu da se napadi vjerovatno svode na vansudska ubistva jer su očigledno ciljali civile koji ne predstavljaju neposrednu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

Prošlog mjeseca, demokratski predstavnici Hoakin Kastro (Joaquin Castro) i Sara Džejkobs (Jacobs) pisali su Međuameričkoj komisiji za ljudska prava, uzbunjujući zbog ubistava i napominjući da imena i nacionalnosti većine žrtava ostaju nepoznati.

Napadi na brodove nastavljeni su u Latinskoj Americi čak i dok se američka vojska fokusirala na operacije na Bliskom istoku, gdje SAD već nekoliko sedmica ratuju s Iranom.