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MASOVNA HAPŠENJA

Turska blokirala profile i privela 162 osobe nakon objava o školskim pucnjavama

U dvije odvojene akcije privođenja zbog širenja sadržaja i prijetnji na internetu

Turska policija. AP Photo/Dilara Acikgoz

B. A.

16.4.2026

Turska policija privela je 162 osobe pod sumnjom da su na internetu objavljivale sporan sadržaj u vezi s dvije smrtonosne pucnjave u školama koje su se dogodile ove sedmice. U drugom napadu ubijeno je deset osoba, dan nakon što je u odvojenom incidentu ranjeno 16 ljudi.

U prvom napadu u Srednjoj školi Ayser Calik u Kahramanmaraşu ubijeno je osam učenika i jedan nastavnik, dok je više osoba ranjeno, a dio njih je u teškom stanju. Napadač je, prema navodima vlasti, izvršio samoubistvo nakon što je ušao u učionice naoružan vatrenim oružjem.

Dan ranije, u drugoj školi u okrugu Siverek, 16 osoba je povrijeđeno kada je bivši učenik otvorio vatru iz sačmarice prije nego što je i on sebi oduzeo život.

Nakon napada uslijedila je opsežna akcija policije zbog sadržaja na društvenim mrežama, pri čemu su stotine profila blokirane, a više desetina osoba privedeno zbog širenja prijetnji, dezinformacija i sadržaja koji izaziva strah u javnosti.

Vlasti navode da su pojedini korisnici objavljivali materijale povezane s napadima, uprkos zabrani emitiranja, te širili sadržaje koji veličaju počinioce ili najavljuju nove napade.

# TURSKA
# HAPŠENJE
# ŠKOLSKE PUCNJAVE
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