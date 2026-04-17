Brat pape Lava dobio prijetnju o postavljenoj bombi

U kući Luisa Prevosta (Louis Prevost), brata pape Lava, zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi, potvrdila je lokalna policija.

Policijska uprava u Nju Lenoksu saopćila je da je prijetnja zaprimljena na toj adresi, ali da je nakon detaljne pretrage utvrđeno kako je riječ o lažnoj dojavi.

Povrijeđenih nije bilo, a stanovnicima tog područja, nakon evakuacije koju je naložila policija, dopušten je povratak u njihove domove. U akciji pretrage korišteni su i specijalno obučeni policijski psi za otkrivanje eksplozivnih naprava.

- Incident je i dalje predmet istrage, dok vlasti rade na utvrđivanju izvora prijave. Lažno prijavljivanje ovakve prirode predstavlja ozbiljno krivično djelo i može rezultirati krivičnim prijavama - saopćeno je iz policije.

Podsjetimo, ranije ove sedmice predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, gdje je pohvalio Luisa Prevosta, istovremeno kritikujući stavove pape Lava o sukobu u Iranu i njegov poziv na mir.

- Luis je potpuno MAGA (Make America Great Again). On to razumije, a Lav ne! Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje - poručio je Tramp u objavi.