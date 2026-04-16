Tramp: Imam pravo ne slagati se s Papom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je pred novinarima ispred Bijele kuće, uoči odlaska u Las Vegas, da primirje između Libana i Izraela uključuje i Hezbolah. Najavio je i sastanak s izraelskim premijerom i libanskim predsjednikom, ali bez preciziranja termina.

Pregovori s Iranom

Govoreći o pregovorima s Iranom, Tramp je rekao da je Teheran pristao da neće posjedovati nuklearno oružje. Istakao je da sporazum koji se trenutno razmatra "vrijedi više od 20 godina", dodajući da izgledi za dogovor "izgledaju veoma dobro". Također je naveo da bi naredni sastanak s iranskom delegacijom mogao biti održan tokom vikenda.

Na pitanje o dvosedmičnom primirju s Iranom, koje ističe naredne srijede, Tramp je kazao da saradnja s Teheranom ide "veoma dobro" te da nije siguran hoće li produženje biti potrebno. "Ako bude trebalo, učinit ću to", poručio je.

- Trenutno imamo vrlo dobar odnos s Iranom - rekao je Tramp, ponovivši tvrdnju da se Iran obavezao da nikada neće imati nuklearno oružje. Istovremeno je upozorio da bi borbe mogle biti nastavljene ukoliko ne dođe do dogovora.

Na pitanje o narednom direktnom susretu SAD-a i Irana, odgovorio je: "Vjerovatno tokom vikenda." Govoreći o primirju između Izraela i Libana, rekao je da očekuje da će se Hezbolah pridržavati dogovora, ocijenivši primirje kao "uzbudljivo".

Američka blokada

Komentarisao je i američku blokadu iranskih luka, koja traje od ponedjeljka, ističući da operacija ide "veoma dobro" i da je riječ o "rutinskoj stvari".

- Mornarica je nevjerovatna. Nijedan brod više ni ne razmišlja o ulasku. Nijedan brod ne prolazi pored naše mornarice - rekao je.

Tramp tvrdi da Iran zbog blokade više ne može "poslovati ni na koji način".

- Blokada je, iskreno, možda čak moćnija i od bombardovanja - dodao je.

Osvrt na Papine kritike

Osvrnuo se i na kritike pape Lava, koji je ranije upozorio na "tirane" koji troše milijarde na ratove.

- Vrlo je važno da Papa shvati... Iran je ubio 42.000 potpuno nenaoružanih ljudi - rekao je Tramp, ponavljajući da Iran ne smije imati nuklearno oružje.

Na pitanje hoće li se sastati s Papom kako bi smirili tenzije, odgovorio je kratko: "Mislim da za tim nema potrebe." Također je odbacio tvrdnje da bi sukob s Papom mogao utjecati na njegove katoličke birače.

- Ne, ne, ne, ne brinem se. Moram raditi ono što je ispravno - kazao je.

Ipak, ublažio je ton ističući da nema ništa lično protiv poglavara Katoličke crkve.

- Nemam ništa protiv Pape - rekao je, ali i dodao: "Ne moram se slagati s Papom... Imam pravo da se ne slažem s Papom."

Na kraju je naveo da poznaje papinog brata, za kojeg tvrdi da je "potpuni MAGA".