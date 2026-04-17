Video / Poljubac Meloni i Makrona postao viralan

Emanuel Makron, predsjednik Francuske, dočekao je italijansku premijerku Đorđu Meloni ispred Jelisejske palate u Parizu. Đorđa Meloni je u Parizu učestvovala na konferenciji posvećenoj pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz.
HIT NA MREŽAMA
Meloni je djelovala zbunjeno, kao da je očekivala uobičajeno rukovanje, a ne poljubac i zagrljaj francuskog predsjednika
Meloni i Makron. AP
Emanuel Makron, predsjednik Francuske, dočekao je italijansku premijerku Đorđu Meloni ispred Jelisejske palate u Parizu. Đorđa Meloni je u Parizu učestvovala na konferenciji posvećenoj pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz.
Snimak njihovog susreta ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, nakon što su se Makron i Meloni pred kamerama zagrlili i poljubili prilikom pozdrava.
Meloni je djelovala zbunjeno, kao da je očekivala uobičajeno rukovanje, a ne poljubac i zagrljaj francuskog predsjednika.
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