Video / Poljubac Meloni i Makrona postao viralan

Emanuel Makron, predsjednik Francuske, dočekao je italijansku premijerku Đorđu Meloni ispred Jelisejske palate u Parizu. Đorđa Meloni je u Parizu učestvovala na konferenciji posvećenoj pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz.

Snimak njihovog susreta ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, nakon što su se Makron i Meloni pred kamerama zagrlili i poljubili prilikom pozdrava.

Meloni je djelovala zbunjeno, kao da je očekivala uobičajeno rukovanje, a ne poljubac i zagrljaj francuskog predsjednika.