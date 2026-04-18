Iran tvrdi: Hormuški moreuz opet "zatvoren"

Iranska vojska saopćila je da će Hormuški moreuz ponovo biti pod „strogom kontrolom“, što je dodatno razjasnio državni emiter IRIB, navodeći da to znači kako je ključna pomorska ruta „ponovo zatvorena“ te da je prolaz moguć isključivo uz odobrenje Irana.

U novom saopćenju iranskih oružanih snaga, objavljenom nekoliko minuta ranije, navodi se da se moreuz „vratio u prethodno stanje“ zbog toga što Sjedinjene Američke Države nisu ukinule pomorsku blokadu iranskih luka u Perzijskom zaljevu, prenosi Telegraf.rs.

Prema tom obrazloženju, Teheran smatra da trenutne okolnosti onemogućavaju normalan prolaz kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, pa je uvedena pojačana kontrola kretanja brodova.

Dodaje se da će, sve dok Sjedinjene Američke Države ne osiguraju punu slobodu plovidbe za brodove koji putuju iz Irana ka svojim odredištima i nazad, status Hormuškog moreuza ostati pod strogom kontrolom i u prethodnom režimu.

Ova poruka dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da će američka blokada „ostati na snazi u punom kapacitetu“ sve dok Teheran ne postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i sporazum o iranskom nuklearnom programu.

Podsjetimo, ranije je objavljeno da je Iran privremeno odblokirao Hormuški moreuz nakon postizanja dogovora o 10-dnevnom primirju u Libanu, ali je takvo stanje potrajalo svega nekoliko sati prije ponovnog zaoštravanja situacije.