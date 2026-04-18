Tramp: Pomoći ćemo Libanu da ponovo postane stabilna država nakon sukoba

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pomoći Libanu da ponovo stabilizuje svoju državnost i oporavi se nakon dugotrajnih sukoba.

Primirje u Libanu stupilo je na snagu u noći između četvrtka i petka, a prema dogovoru, predviđeno je da Hezbolah i Izrael ne izvode međusobne napade najmanje deset dana.

Novinari su u avionu Air Force One pitali Trampa da li je ovo primirje bilo neophodno kako bi se olakšali pregovori s Iranom.

- To nije povezano, ali moglo bi se reći da je psihološki povezano - rekao je Tramp.

On se potom osvrnuo na situaciju u Libanu, ističući da će Sjedinjene Američke Države pomoći toj zemlji u procesu oporavka.

- Prošli su kroz mnogo toga, pomoći ćemo im - kazao je Tramp.