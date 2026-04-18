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"OPORAVAK ZEMLJE"

Tramp: Pomoći ćemo Libanu da ponovo postane stabilna država nakon sukoba

Prošli su kroz mnogo toga, pomoći ćemo im, kazao je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

18.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pomoći Libanu da ponovo stabilizuje svoju državnost i oporavi se nakon dugotrajnih sukoba.

Primirje u Libanu stupilo je na snagu u noći između četvrtka i petka, a prema dogovoru, predviđeno je da Hezbolah i Izrael ne izvode međusobne napade najmanje deset dana.

Novinari su u avionu Air Force One pitali Trampa da li je ovo primirje bilo neophodno kako bi se olakšali pregovori s Iranom.

- To nije povezano, ali moglo bi se reći da je psihološki povezano - rekao je Tramp.

On se potom osvrnuo na situaciju u Libanu, ističući da će Sjedinjene Američke Države pomoći toj zemlji u procesu oporavka.

- Prošli su kroz mnogo toga, pomoći ćemo im - kazao je Tramp.

# LIBAN
# PRIMIRJE
# SAD
# DONALD TRUMP
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