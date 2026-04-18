Budućem mađarskom premijeru se žuri

Peter Mađar (Péter Magyar) i njegova pobjednička stranka Tisza ne gube vrijeme u pripremama za preuzimanje vlasti u Mađarskoj nakon dramatične i uvjerljive pobjede nad Viktorom Orbanom (Viktor Orbán) prošle nedjelje. Osvojili su 52 posto glasova, čime je okončana 16-godišnja neprekinuta vladavina njegove stranke, a taj rezultat donosi im 140 od 199 mjesta u Nacionalnoj skupštini. Orbanov Fidesz pao je sa 135 na samo 53 zastupnika, prenosi BBC.

Mađar ubrzava formiranje vlade

Konačni rezultati izbora, uključujući ponovna prebrojavanja u tijesnim izbornim jedinicama i glasove iz inostranstva, bit će objavljeni u subotu. Mađar je već dobio obećanje predsjednika Tamaša Šujoka (Tamás Sulyok) da će konstituiranje novog saziva parlamenta biti ubrzano i započeti u sedmici od 4. maja, nakon čega parlament može izabrati novu vladu.

Dao je i borbene intervjue javnoj televiziji i radiju, medijima koji su ga posljednje dvije godine uglavnom ignorisali ili napadali. Obećao je donijeti zakone kojima će se privremeno obustaviti njihovi informativni programi dok se ne imenuju nepristrasni urednici.

Naoružan takozvanom supervećinom od više od dvije trećine zastupnika u parlamentu, Mađar planira retroaktivno ograničiti broj premijerskih mandata na dva. S obzirom na to da je Viktor Orban već odradio pet mandata, takav potez mogao bi mu trajno zatvoriti vrata povratka na vlast.

Orban prekinuo šutnju

Tek kasno u četvrtak Orban je konačno prekinuo šutnju nakon nedjeljnog poraza, i to u intervjuu na YouTube kanalu Patriota.

- Ovo je kraj jedne ere. Ovaj poraz moramo podnijeti dostojanstveno - rekao je poraženi mađarski lider.

Orban je ove sedmice posjetio i mađarskog predsjednika, ali je izbjegao novinare ušavši na sporedni ulaz. Govorio je o osjećaju "bola i praznine" zbog poraza i preuzeo punu ličnu odgovornost za ishod. Ipak, nije ponudio detaljnu analizu ključnih grešaka svoje kampanje, osim što je spomenuo neuspjeh u dovršetku nuklearne elektrane Paks 2 ruskog dizajna, koja kasni već šest godina.

Sastanak vrha Fidesza zakazan je za 28. april, a stranački kongres bit će održan u junu. U intervjuu je Orban rekao da će nastaviti voditi Fidesz ako ga ponovo izaberu, ali je dodao da je stranci potrebna "potpuna obnova". Od preostala 53 mandata koja će Fidesz imati u novom sazivu parlamenta, samo 10 je osvojeno u pojedinačnim izbornim jedinicama, dok su ostali s stranačkih lista. Orban je kazao kako mnoge nove zastupnike sa lista treba zamijeniti jer nisu prikladni za rad u opoziciji. Već su se pojavili i pozivi na promjene u stranci u kojoj se neslaganje rijetko javno izražava.

- Mislim da Orban ne mora odmah podnijeti ostavku - izjavio je Andraš Čer-Palkovič (András Cser-Palkovics), Fideszov gradonačelnik Sekešfehervara.

- Trebao bi sačekati sastanak vodstva, a zatim krenuti u procjenu rezultata. Nakon toga bismo trebali imati izbore za vodstvo - dodao je.

Promašena kampanja i umoran lider

U stranci nema očitog nasljednika Orbana, niti osobe koja bi imala njegovu sposobnost ili harizmu da objedini različita mišljenja i ambicije. Američki i britanski savjetnici kritikovali su glavni slogan Fideszove kampanje "siguran izbor", smatrajući da bi mogao odbiti mlađe birače. Jedan izvor rekao je za BBC kako je stranci koja je toliko dugo na vlasti bilo teško predstaviti se kao snaga promjene.

Kao odgovor na to, na Orbanovim skupovima često su se pojavljivali mlađi političari, ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) i ministar saobraćaja Janoš Lazar (János Lázár).

Ipak, umjesto da ožive stranku, njihov nastup dodatno je naglasio dojam da je njihov lider star i umoran. Orban će sljedećeg mjeseca napuniti 63 godine, a tragovi 38 godina provedenih na prvoj liniji politike vidljivi su čak i njegovim najvjernijim pristalicama.

Optužbe za korupciju i uništeni plakati

U vladajućoj stranci vlada atmosfera straha i međusobnih optužbi, dok Budimpeštom kruže glasine o mogućim hapšenjima zbog korupcije. Na društvenim mrežama pristalice Tisze očekuju da odgovorni za nezakonito bogaćenje budu procesuirani.

Taj ton predvodi sam Mađar.

- Moja poruka liderima Fidesza i njihovim poslušnicima: Nema smisla da sada glumite nevinost i pretvarate se da se ništa nije dogodilo - objavio je na Facebooku.

- Znamo šta ste učinili našoj voljenoj domovini i mađarskom narodu. I nemojte ni na trenutak sumnjati da ćete požnjeti ono što ste posijali - dodao je.

U centru Budimpešte gotovo svaki Fideszov plakat je uništen. Na mnogima je sprejem ispisana riječ "Vége" – kraj, dok su drugi poderani i ispisani uvredama. Nagli pad stranke u očima javnosti, pa i dijela bivših pristalica, bio je izuzetno izražen.

Prvi izazovi nove vlasti

Jedan od prvih izazova s kojima se Tisza suočava jeste zaustavljanje odljeva novca iz zemlje od strane poduzetnika bliskih prethodnoj vlasti, pri čemu je Dubai česta destinacija mađarskih oligarha. Drugi problem je spriječiti uništavanje dokaza o korupciji, posebno u ministarstvima. Prema navodima izvora iz Tise, državni službenici nude digitalne kopije dokumenata u zamjenu za zadržavanje posla ili imunitet.

Također tvrde da su u sedmici prije izbora, dok su ankete već ukazivale na pobjedu opozicije, potpisani brojni ugovori s privilegovanim kompanijama, čime je država preuzela obaveze za buduće projekte u IT sektoru, građevinarstvu i drugim oblastima.

Evropski put i energija

Mađar i njegovi saradnici svjesni su da moraju brzo djelovati. S dvotrećinskom većinom imat će mogućnost da obnove sistem kontrole i ravnoteže koji je narušen tokom prethodnih 16 godina. U kampanji je obećao osnivanje ureda za povrat otuđene državne imovine, kao i pridruživanje Uredu evropskog javnog tužitelja u Luksemburgu.

Razgovarao je i sa Žoltom Hernadijem (Zsolt Hernádi), direktorom energetskog giganta MOL, koji upravlja rafinerijama ključnim za Mađarsku i Slovačku. Obnova opskrbe naftom putem naftovoda Družba iz Rusije preko Ukrajine jedna je od rijetkih tema oko koje se slažu Mađar i Orban. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da bi isporuke mogle biti obnovljene do kraja mjeseca. Budući premijer najavio je i diversifikaciju izvora nafte, uključujući bolje korištenje alternativnog pravca s hrvatskog otoka Krka.

Mladi okrenuli leđa staroj vlasti

Procjenjuje se da je gotovo tri četvrtine mladih od 18 do 29 godina podržalo Tisu. Bivša mađarska ambasadorica u SAD-u Reka Semerkenji (Réka Szemerkényi) izjavila je za BBC da su poruke mladih jasne.

- "Ria, Ria, Hungaria", što znači da volimo svoju zemlju - rekla je.

- Zatim povici 'Evropa', a treće što sam više puta čula bilo je 'Rusi, idite kući'. Te tri poruke zajedno zvuče kao vanjskopolitički program - dodala je.

U petak je u Budimpeštu stigla delegacija iz ureda predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Ursula von der Leyen) na razgovore s predstavnicima Tise. Kako bi dobila pristup 17 milijardi eura iz fondova EU, nova vlada morat će ispuniti 27 uslova koji se odnose na nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i slobodu medija. Mađarska ekonomija nalazi se u dubokoj krizi, a Mađar i njegov tim svjesni su da moraju odmah početi s radom.