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POTPREDSJEDNIK SAD

Vens će predvoditi američku delegaciju u Pakistanu

Ova informacija dolazi ubrzo nakon što je predsjednik Donald Tramp potvrdio da će biti održan drugi krug pregovora

Džej Di Vens. AP

M. Až.

19.4.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) predvodit će delegaciju Sjedinjenih Američkih Država u novom krugu mirovnih pregovora s Iranom, prenosi ABC News, pozivajući se na izjavu američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Majka Volca (Mike Waltz).

Ova informacija dolazi ubrzo nakon što je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio da će biti održan drugi krug pregovora, pri čemu se očekuje da američki pregovarači stignu u Pakistan već sutra.

Prema navodima Reutersa, Vens je predvodio američku delegaciju i tokom prvog kruga razgovora, koji nije donio konkretne rezultate. Njegovo uključivanje tada su, prema istim izvorima, podržali i predstavnici Teherana, smatrajući ga političarem sklonijim diplomatskom rješenju i manje konfrontacijskom pristupu.

U međuvremenu, Tramp je u razgovoru za ABC News izrazio umjeren optimizam u vezi s ishodom pregovora.

- Do dogovora će doći na ovaj ili onaj način - poručio je Tramp, dodajući da je moguć i miran, ali i prisilni scenarij rješenja.

# PAKISTAN
# IRAN
# PREGOVORI
# SAD
# JD VANCE
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