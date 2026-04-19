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JAVLJAJU IRANSKI MEDIJI

Iran odbio drugu rundu pregovora sa SAD

Odsustvo Teherana s pregovora, kako se navodi, posljedica je "prekomjernih zahtjeva Vašingtona"

Iran odbio drugu rundu pregovora sa SAD. Anadolija

M. Až.

19.4.2026

Iran je odbio održavanje druge runde mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenijela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Odsustvo Teherana s pregovora, kako se navodi, posljedica je "prekomjernih zahtjeva Vašingtona, nerealnih očekivanja, stalnih promjena stavova, ponovljenih kontradikcija i tekuće pomorske blokade".

Ova informacija dolazi nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da će biti održana nova runda "pregovora".

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) bio je u sastavu delegacije koja je trebala sutra stići u Pakistan.

Tramp je ranije upozorio da će "uništiti" iranske elektrane i mostove ukoliko Teheran ne pristane na dogovor.

Sporazum o dvosedmičnom prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ističe u srijedu.

# IRAN
# SAD
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