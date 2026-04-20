Vens s američkom delegacijom je na putu prema Islamabadu

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (J.D. Vance) zajedno s američkom delegacijom trebao bi u narednim satima sletjeti u Islamabad, gdje će se voditi razgovori o Iranu. To je u intervjuu za New York Post izjavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), dodavši da je spreman i lično se sastati s iranskim čelnicima ukoliko dođe do pomaka.

Iran razmatra učešće u pregovorima

Visoki iranski zvaničnik izjavio je u ponedjeljak da Teheran pozitivno razmatra mogućnost učešća u potencijalnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da konačna odluka još nije donesena.

Prema njegovim riječima, Pakistan kao posrednik ulaže konstruktivne napore kako bi se okončala američka blokada i omogućilo učešće Irana u pregovorima.

Izvor iz Pakistana, uključen u razgovore, naveo je da dvosedmično primirje ističe 22. aprila u 20 sati prema istočnoameričkom vremenu.

Spor oko Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje su u dubokom neslaganju kada je riječ o Hormuškom moreuzu. Iran je dodatno pojačao kontrolu nad prometom kroz ovaj strateški morski prolaz, dok SAD nastavlja blokadu iranskih luka.

Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dvosedmičnog primirja.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) ranije je pozvao na korištenje svih mogućih kanala za smanjenje tenzija sa SAD-om, ali je naglasio da su oprez i nepovjerenje Teherana prema Vašingtonu "neporeciva nužnost", prenijela je državna novinska agencija IRNA.