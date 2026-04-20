Američka vojska: Presretnuto 27 brodova od početka blokade

Američka vojska zvanično je objavila da je od početka blokade, koja je stupila na snagu prošlog ponedjeljka, izdala naredbu za 27 brodova da promijene kurs ili da se vrate u iranske luke.
CENTCOM
Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država ranije ovog mjeseca najavile su strategiju presretanja i vraćanja svih plovila
Američka vojska: Presretnuto 27 brodova. CENTCOM
Američka vojska zvanično je objavila da je od početka blokade, koja je stupila na snagu prošlog ponedjeljka, izdala naredbu za 27 brodova da promijene kurs ili da se vrate u iranske luke.
Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država ranije ovog mjeseca najavile su strategiju presretanja i vraćanja svih plovila koja plove prema iranskoj obali ili iz nje, s ciljem vršenja direktnog pritiska na Teheran putem sprečavanja prihoda od izvoza nafte.
Kao odgovor na ove mjere, iranske vlasti su uputile oštro upozorenje da će Hormuški moreuz ostati u potpunosti zatvoren sve dok se nametnuta blokada ne ukine.