Amerikanci konačno razjasnili: Ne blokiramo Hormuški moreuz, nego iranske luke

- U to spada i takozvana ‘tamna flota’, brodovi koji ilegalno prevoze iransku naftu i pokušavaju izbjeći međunarodne sankcije i regulative - naveo je.

On je dodao da američke snage djeluju i izvan Bliskog istoka, uključujući područje Pacifika, gdje se prate i presreću brodovi pod iranskom zastavom, kao i plovila za koja se sumnja da pružaju podršku Teheranu.

- Blokada se odnosi na sve brodove, bez obzira na zastavu, koji plove prema iranskim lukama ili iz njih. Riječ je o blokadi iranskih luka i obale, a ne Hormuškog moreuza. Aktivnosti se provode u teritorijalnim vodama Irana, ali i u međunarodnim vodama - rekao je Kejn.

Predsjedavajući Združenog štaba američke vojske, general Dan Kejn (Dan Caine), izjavio je da operacija ima globalni karakter i da obuhvata širok spektar pomorskih zona.

Navodi se da se američki nosač aviona "USS Abraham Lincoln" trenutno nalazi u Arapskom moru, u okviru ove operacije koja ima za cilj spriječiti kršenje predsjedničke odluke o pomorskim ograničenjima.

Kako je precizirano, operacija se odnosi na ciljanu blokadu iranskih luka i priobalnog pojasa, koja se sprovodi u regionalnim i međunarodnim vodama.

Američke vlasti su razjasnile ključne nejasnoće u vezi s aktuelnom vojnom operacijom usmjerenom prema Iranu, ističući da Sjedinjene Američke Države ne provode blokadu Hormuškog moreuza, uprkos ranijim najavama predsjednika Donalda Trampa.

Kejn je istakao da do sada nijedan iranski brod nije ukrcan niti zaplijenjen u zoni odgovornosti CENTCOM-a, ali nije isključio aktivnosti u drugim dijelovima svijeta. Podsjetio je i na raniju operaciju "Epic Fury", tokom koje je, kako je rekao, američka podmornica potopila iransku fregatu u Indijskom okeanu.

Na konferenciji za medije govorili su i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) te komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper (Brad Cooper), koji su dodatno pojasnili razmjere operacije.

Upozorenje brodovima

Kejn je opisao i način na koji američka mornarica izdaje upozorenja brodovima koji se približavaju zoni ograničenja.

- Američka mornarica izdaje jasno upozorenje: ‘Ne pokušavajte probiti blokadu. Brodovi će biti zaustavljeni i pregledani. Okrenite se ili se pripremite za ukrcavanje. U suprotnom, upotrijebićemo silu’ - kazao je.

Dodao je da se radi o visoko koordiniranoj operaciji koja je, prema njegovim riječima, do sada sprovedena 13 puta od početka blokade.

Kompleksnost operacije

Govoreći o kapacitetima američkih ratnih brodova, Kejn je naveo da razarači klase Arleigh Burke čine okosnicu mornarice.

- Ovi brodovi su dugi preko 150 metara, istiskuju oko 9.000 tona i razvijaju brzinu veću od 30 čvorova. Opremljeni su naprednim raketnim sistemima, torpedima, topovima i helikopterima. Ipak, njihovo najvažnije oružje su američki mornari - rekao je.

On je uporedio kompleksnost operacije s vožnjom kroz gust saobraćaj.

- To je kao da vozite sportski automobil kroz prepun parking tokom vikenda, pokušavajući doći do vozila koje pokušava probiti blokadu - pojasnio je.

Admiral Kuper je istakao da SAD u operaciji blisko sarađuju sa saveznicima na Bliskom istoku, gdje je uspostavljen, kako je rekao, “najveći sistem protivzračne odbrane na svijetu”.

"Spremni na sve opcije"

Ministar odbrane Pit Hegset poručio je da su Sjedinjene Američke Države spremne brzo reagovati i obnoviti borbena djelovanja ukoliko to bude potrebno.

- Osigurat ćemo da Iran nikada ne razvije nuklearno oružje. Preferiramo diplomatsko rješenje, ali smo spremni i na druge opcije - rekao je.

Dodao je da su iranski komandni i komunikacijski kapaciteti značajno oslabljeni, ali da Teheran trenutno pokazuje interes za održavanje primirja.

Govoreći o jemenskim Hutima, Hegset je naveo da se oni za sada nisu uključili u sukob, što je ocijenio pozitivnim razvojem događaja. Prema izvještaju Američkog pomorskog instituta (USNI), nosač aviona „USS George H. W. Bush”, koji je na putu ka Bliskom istoku, trenutno djeluje uz obalu Namibije.

Ova ruta, kako se navodi, omogućava izbjegavanje Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb, koji su ranije bili poprište napada Huta na američke i trgovačke brodove tokom 2024. i 2025. godine.