Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORUKA ZA BRODOVE

CENTCOM uputio ozbiljno upozorenje: "Ne pokušavajte probiti blokadu, koristit ćemo silu"

Poruka je emitovana putem pomorskog radio kanala VHF 16 i upućena je svim plovilima u području Hormuškog moreuza i Omanskog zaljeva

Američki ratni brod. CENTCOM

M. Až.

15.4.2026

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) uputila je javnu poruku svim brodovima koji plove prema iranskim lukama, upozoravajući na posljedice pokušaja probijanja blokade.

Poruka je emitovana putem pomorskog radio kanala VHF 16 i upućena je svim plovilima u području Hormuškog moreuza i Omanskog zaljeva.

- Sjedinjene Američke Države su proglasile zvaničnu blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Ova mjera se smatra zakonitom akcijom. Svim plovilima se savjetuje da se odmah vrate u luku ako isplovljavaju, te da prekinu plovidbu prema Iranu ukoliko im je to krajnje odredište.

U nastavku poruke brodovi su upozoreni da ne pokušavaju probiti blokadu, koja je uspostavljena kao odgovor na iranska ograničenja plovidbe kroz Hormuški moreuz.

- Na plovila koja budu u tranzitu ka ili iz iranskih luka bit će izvršen ukrcaj radi presretanja i zapljene. Okrenite se ili se pripremite za ukrcaj. Ukoliko se ne budete pridržavali ove blokade, bit će upotrijebljena sila. Cjelokupna Mornarica Sjedinjenih Američkih Država spremna je da osigura poštivanje naredbe - navodi se u poruci koju je objavio CENTCOM.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.