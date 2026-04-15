CENTCOM uputio ozbiljno upozorenje: "Ne pokušavajte probiti blokadu, koristit ćemo silu"

Poruka je emitovana putem pomorskog radio kanala VHF 16 i upućena je svim plovilima u području Hormuškog moreuza i Omanskog zaljeva.

- Sjedinjene Američke Države su proglasile zvaničnu blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Ova mjera se smatra zakonitom akcijom. Svim plovilima se savjetuje da se odmah vrate u luku ako isplovljavaju, te da prekinu plovidbu prema Iranu ukoliko im je to krajnje odredište.

U nastavku poruke brodovi su upozoreni da ne pokušavaju probiti blokadu, koja je uspostavljena kao odgovor na iranska ograničenja plovidbe kroz Hormuški moreuz.

- Na plovila koja budu u tranzitu ka ili iz iranskih luka bit će izvršen ukrcaj radi presretanja i zapljene. Okrenite se ili se pripremite za ukrcaj. Ukoliko se ne budete pridržavali ove blokade, bit će upotrijebljena sila. Cjelokupna Mornarica Sjedinjenih Američkih Država spremna je da osigura poštivanje naredbe - navodi se u poruci koju je objavio CENTCOM.