Američka vojska upozorila civile: Odmah se udaljite od iranskih luka u Hormuškom moreuzu

Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) upozorilo je civile u Iranu da se odmah udalje od svih lučkih objekata u Hormuškom moreuzu koje koristi iranska mornarica.

U saopćenju se navodi da iranske vlasti koriste civilne luke za vojne operacije koje predstavljaju prijetnju međunarodnom pomorskom prometu.

CENTCOM upozorava da takva praksa dovodi u opasnost civile jer objekti koji se koriste u vojne svrhe, prema međunarodnom pravu, gube status zaštićenih civilnih objekata i mogu postati legitimne vojne mete.

- Iranske pomorske snage rasporedile su vojne brodove i opremu u civilnim lukama kroz koje prolazi komercijalni pomorski promet - navodi se u priopćenju.

Američka vojska pozvala je iranske lučke radnike, administrativno osoblje i posade trgovačkih brodova da se drže podalje od iranskih ratnih brodova i vojne opreme.

CENTCOM dodaje da američka vojska ne može jamčiti sigurnost civila u ili u blizini objekata koje iranske vlasti koriste u vojne svrhe, ali ističe da će američke snage poduzeti sve moguće mjere kako bi smanjile rizik za civile.