SAD tvrdi da u prvih 48 sati blokade niko nije prošao kroz Hormuz, Iranci: Prošli smo

Američka vojska tvrdi da u prvih 48 sati blokade oko iranskih luka nijedan brod nije uspio proći kroz zonu koju su uspostavile Sjedinjene Američke Države.

Iz Centralne komande SAD-a (CENTCOM) navode kako "nijedno plovilo nije uspjelo proći pored američkih snaga", dodajući da je devet brodova postupilo prema njihovim uputama i okrenulo se nazad prema iranskim lukama ili obali.

Međutim, iranski državni mediji iznose suprotne informacije. Agencija Fars tvrdi da je jedan iranski brod prošao kroz Hormuški moreuz i nastavio plovidbu prema luci Imam Homeini, uprkos američkoj blokadi.

Prema njihovim navodima, riječ je o teretnom brodu koji prevozi hranu i koji je uspio ući u Perzijski zaljev.

Ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Prema dostupnim informacijama, blokada koju provode Sjedinjene Američke Države odnosi se prvenstveno na područje oko iranskih luka, dok ostaje nejasno da li je direktno obuhvaćen i sam Hormuški moreuz, što dodatno otežava procjenu stvarne situacije na terenu.