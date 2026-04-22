IRCG pogodio brod kod Omana: "Ignorisali su upozorenja"

Iranska vojska potvrdila je da je intervenirala protiv kontejnerskog broda, no opis događaja razlikuje se od britanskog. Poluslužbena agencija Tasnim navodi da su vojne snage provele "pomorski zakon" jer je brod ignorirao višekratna upozorenja.

Islamska revolucionarna garda Irana pucala je na kontejnerski brod nedaleko od obale Omana. Prema izvještaju agencije Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), u napadu je nanesena "velika šteta komandnom mostu", no posada je na sigurnom, piše Guradian.

S druge strane, prema UKMTO-u, koji se poziva na izjavu komandanta broda, plovilu se približila topovnjača iranske Revolucionarne garde, nakon čega je otvorena vatra. Incident se dogodio oko 28 kilometara sjeveroistočno od obale Omana. Uprkos velikoj šteti na mostu, nema izvještaja o požaru ni utjecaju na okoliš, a svi članovi posade su sigurni.

Napad dolazi u trenutku dodatnog zaoštravanja situacije u regiji Perzijskog zaljeva. Iz Teherana istovremeno stižu nove prijetnje napadima na američke i izraelske ciljeve, uprkos produženom primirju.

Istovremeno, Donald Tramp je u zadnji trenutak produžio primirje uprkos ranijim najavama o mogućem bombardiranju. Iz Vašingtona poručuju da blokada iranskih luka i izvoza nafte ostaje na snazi, a dodatni pritisak vrši se i na Irak obustavom financijskih isplata.

Iranska strana tvrdi da Tramp ovim potezima samo kupuje vrijeme za mogući iznenadni napad, dok pregovori zasad stoje jer iz Teherana još nema jedinstvenog prijedloga za okončanje sukoba. Sve se to događa dok su stotine brodova i dalje blokirane u regiji, a sigurnosni rizici za pomorski promet rapidno rastu.