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PREDSJEDNIK TURSKE

Erdoan: Posljedice rata protiv Irana šire se i na Evropu

Moglo bi postati još ozbiljnije, kazao je

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Dž. R.

23.4.2026

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je njemačkom predsjedniku Frank Valter Štajnmajer (Frank-Walter Steinmeier) da se posljedice rata protiv Irana šire i na Evropu te da bi mogle postati još ozbiljnije.

- Erdoan je istakao da je rat u našem regionu počeo slabiti i Evropu, te da bi, ukoliko se ovaj trend ne zaustavi pristupom usmjerenim ka miru, šteta izazvana periodom sukoba bila mnogo veća - navodi se u sažetku razgovora koji je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Erdoan je razgovarao telefonom s predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom o bilateralnim odnosima između Turske i Njemačke, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

On je poručio da su odnosi ove dvije zemlje dobili pozitivan zamah nakon nedavnih kontakata na visokom nivou.

Njegova poruka je bila i da Turska ulaže napore, kao što je to činila i s Iranom, da se sukob okonča pregovorima i da se postigne trajni mir u ratu između Ukrajine i Rusije.

# EVROPA
# IRAN
# RECEP TAYYIP ERDOGAN EN
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