Erdoan: Posljedice rata protiv Irana šire se i na Evropu

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je njemačkom predsjedniku Frank Valter Štajnmajer (Frank-Walter Steinmeier) da se posljedice rata protiv Irana šire i na Evropu te da bi mogle postati još ozbiljnije.

- Erdoan je istakao da je rat u našem regionu počeo slabiti i Evropu, te da bi, ukoliko se ovaj trend ne zaustavi pristupom usmjerenim ka miru, šteta izazvana periodom sukoba bila mnogo veća - navodi se u sažetku razgovora koji je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Erdoan je razgovarao telefonom s predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom o bilateralnim odnosima između Turske i Njemačke, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

On je poručio da su odnosi ove dvije zemlje dobili pozitivan zamah nakon nedavnih kontakata na visokom nivou.

Njegova poruka je bila i da Turska ulaže napore, kao što je to činila i s Iranom, da se sukob okonča pregovorima i da se postigne trajni mir u ratu između Ukrajine i Rusije.