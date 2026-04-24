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JASNA PORUKA

Stigla prva reakcija NATO-a na Trampov plan o izbacivanju Španije

Tramp je u međuvremenu pojačao kritike na račun saveznika u NATO-u, optužujući ih da ne učestvuju dovoljno u zajedničkim operacijama

Tramp i Sančez. AP

M. Až.

24.4.2026

Zvaničnik NATO-a poručio je da američki predsjednik Donald Tramp ne može suspendirati članstvo Španije u Savezu zbog toga što Madrid odbija podržati operaciju Vašingtona protiv Irana. Ova reakcija dolazi nakon medijskih navoda da Pentagon razmatra moguće mjere protiv članica NATO-a koje nisu podržale američko-izraelske akcije prema Teheranu, uključujući i propitivanje statusa Španije u Savezu.

Španija se našla pod pritiskom administracije Donalda Trampa nakon što je odbila da dozvoli korištenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora za operacije protiv Irana. NATO je jasno stavio do znanja da osnivački ugovor Saveza ne predviđa nikakvu mogućnost suspenzije ili isključenja članica.

- Osnivački ugovor NATO-a ne sadrži odredbe o suspenziji članstva, a kamoli o izbacivanju - izjavio je dužnosnik Saveza.

Nakon ovih spekulacija, španski premijer Pedro Sančez ponovio je da njegova zemlja ostaje posvećena NATO-u.

- Stav španske vlade je jasan: potpuna saradnja s našim saveznicima, ali uvijek u okviru međunarodnog prava - rekao je Sančez 24. aprila.

Tramp je u međuvremenu pojačao kritike na račun saveznika u NATO-u, optužujući ih da ne učestvuju dovoljno u zajedničkim operacijama, posebno u vezi s osiguravanjem pomorskih ruta nakon poremećaja u Hormuškom moreuzu. U više navrata kritikovao je i raspodjelu obaveza unutar Saveza, te je Španiju nazvao “lošim saveznikom”.

Madrid je ranije odbio prijedlog da članice NATO-a povećaju izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a, čime je postao jedna od rijetkih zemalja koja se otvoreno usprotivila toj inicijativi.

# NATO
# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
# SAD
# DONALD TRUMP
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