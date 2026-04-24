Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SMRTNA KAZNA

Tramp vraća strijeljanje osuđenika na smrt

Ministarstvo je takođe navelo da želi pojednostaviti postupak izricanja smrtnih kazni i smanjiti vrijeme koje prolazi između presude i izvršenja kazna

Donald Tramp. AP

M. Až.

24.4.2026

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je u petak da planira ubrzati izvršenje saveznih smrtnih kazni, uključujući i mogućnost ponovnog uvođenja strijeljanja kao jedne od metoda egzekucije. Ova odluka predstavlja značajan zaokret u odnosu na politiku administracije Džoa Bajdena (Joe Biden), koja je išla ka postepenom ukidanju primjene smrtne kazne na federalnom nivou, prenosi CNN.

Nove smjernice Ministarstva

U saopštenju Ministarstva navedeno je nekoliko izmjena u procedurama. Ponovo se uvodi protokol za smrtonosnu injekciju koji je korišten tokom prvog mandata Donalda Trampa (Donald Trump), a uz to se metode izvršenja proširuju i na strijeljanje. Također je najavljeno pojednostavljenje internih procedura kako bi se ubrzao proces do izvršenja kazne.

Strijeljanje kao metoda

Strijeljanje je trenutno dozvoljeno u pet saveznih američkih država za osuđenike koji su iscrpili sve pravne lijekove. U martu je u Južnoj Karolini na taj način pogubljena osoba osuđena za dvostruko ubistvo, što je bilo jedno od rijetkih takvih izvršenja u SAD-u od 1970-ih godina.

Obrazloženje tužilaštva

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) izjavio je da prethodna administracija nije adekvatno sprovodila zakon.

- Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda jer je odbijala da provede i izvrši najstrožu kaznu nad najopasnijim počiniocima, uključujući teroriste, ubice djece i ubice policajaca - rekao je Blanš.

- Pod vodstvom predsjednika Trampa, Ministarstvo pravosuđa ponovo sprovodi zakon i stoji uz žrtve - dodao je.

Ministarstvo je također navelo da želi pojednostaviti postupak izricanja smrtnih kazni i smanjiti vrijeme koje prolazi između presude i izvršenja kazne.

# SMRTNA KAZNA
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.