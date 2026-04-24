Tramp vraća strijeljanje osuđenika na smrt

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je u petak da planira ubrzati izvršenje saveznih smrtnih kazni, uključujući i mogućnost ponovnog uvođenja strijeljanja kao jedne od metoda egzekucije. Ova odluka predstavlja značajan zaokret u odnosu na politiku administracije Džoa Bajdena (Joe Biden), koja je išla ka postepenom ukidanju primjene smrtne kazne na federalnom nivou, prenosi CNN.

Nove smjernice Ministarstva

U saopštenju Ministarstva navedeno je nekoliko izmjena u procedurama. Ponovo se uvodi protokol za smrtonosnu injekciju koji je korišten tokom prvog mandata Donalda Trampa (Donald Trump), a uz to se metode izvršenja proširuju i na strijeljanje. Također je najavljeno pojednostavljenje internih procedura kako bi se ubrzao proces do izvršenja kazne.

Strijeljanje kao metoda

Strijeljanje je trenutno dozvoljeno u pet saveznih američkih država za osuđenike koji su iscrpili sve pravne lijekove. U martu je u Južnoj Karolini na taj način pogubljena osoba osuđena za dvostruko ubistvo, što je bilo jedno od rijetkih takvih izvršenja u SAD-u od 1970-ih godina.

Obrazloženje tužilaštva

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) izjavio je da prethodna administracija nije adekvatno sprovodila zakon.

- Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda jer je odbijala da provede i izvrši najstrožu kaznu nad najopasnijim počiniocima, uključujući teroriste, ubice djece i ubice policajaca - rekao je Blanš.

- Pod vodstvom predsjednika Trampa, Ministarstvo pravosuđa ponovo sprovodi zakon i stoji uz žrtve - dodao je.

Ministarstvo je također navelo da želi pojednostaviti postupak izricanja smrtnih kazni i smanjiti vrijeme koje prolazi između presude i izvršenja kazne.