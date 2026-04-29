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USS GERALD R. FORD

Hitno naređen povratak američkog nosača aviona

Prema informacijama koje je objavio Washington Post, očekuje se da će brod i njegova udarna grupa uskoro započeti plovidbu prema matičnoj luci

USS Gerald R. Ford. Wikipedia

M. Až.

29.4.2026

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford trebao bi u narednim danima napustiti Bliski istok nakon iscrpne desetomjesečne misije, prenosi Washington Post.

Kako se navodi, razlog povlačenja ovog kapitalnog ratnog broda američke mornarice su neophodni popravci i redovno održavanje nakon produženog boravka na moru. USS Gerald R. Ford proveo je proteklih 10 mjeseci u regiji, gdje je služio kao ključni element američkog vojnog prisustva i demonstracije sile.

Prema informacijama koje je objavio Washington Post, očekuje se da će brod i njegova udarna grupa uskoro započeti plovidbu prema matičnoj luci, gdje će biti podvrgnuti potrebnim radovima kako bi se plovilo vratilo u punu operativnu spremnost.

# SAD
# USS GERALD R. FORD
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