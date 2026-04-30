Iranski odgovor Vašingtonu: Objavili mapu Amerike i poslali poruku o blokadi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) trebao bi u narednim danima donijeti odluku o daljnjem pravcu sukoba s Iranom, a u međuvremenu je reagovao i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).

On je na društvenoj mreži X objavio kartu SAD-a uz svojevrsnu "lekciju iz matematike", upućenu američkom vrhu.

- Ako izgradite dva zida, jedan od New Yorka do zapadne obale i drugi od Los Angelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7.755 km, što je i dalje oko 1.000 km manje od ukupnih granica Irana. Sretno vam u blokadi zemlje s takvim granicama - rekao je Galibaf.

Uz to je dodao i kratku napomenu za američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth).

- Jedan kilometar iznosi 0,62 milje - poručio je iranski zvaničnik.