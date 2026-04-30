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GEOPOLITIKA

Iranski odgovor Vašingtonu: Objavili mapu Amerike i poslali poruku o blokadi

Ghalibaf kroz poređenje teritorija i brojke uputio kritiku američkim planovima

Iranski odgovor Vašingtonu. Platforma X

B. A.

30.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) trebao bi u narednim danima donijeti odluku o daljnjem pravcu sukoba s Iranom, a u međuvremenu je reagovao i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).

On je na društvenoj mreži X objavio kartu SAD-a uz svojevrsnu "lekciju iz matematike", upućenu američkom vrhu.

- Ako izgradite dva zida, jedan od New Yorka do zapadne obale i drugi od Los Angelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7.755 km, što je i dalje oko 1.000 km manje od ukupnih granica Irana. Sretno vam u blokadi zemlje s takvim granicama - rekao je Galibaf.

Uz to je dodao i kratku napomenu za američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth).

- Jedan kilometar iznosi 0,62 milje - poručio je iranski zvaničnik.

Ova objava dolazi kao reakcija na izjave američkih zvaničnika koji najavljuju nastavak i pooštravanje mjera prema Iranu.

- Žele dogovor. Ne žele da zadržim sankcije. Ne želim to učiniti (ukinuti sankcije) jer ne želim da imaju nuklearno oružje. Pomorska blokada je, donekle, efikasnija od bombardovanja. Iranci se guše - kao ugojena svinja. I bit će im gore. Ne mogu imati nuklearno oružje - poručio je Tramp ranije u intervjuu za Kanal 12.

# BLOKADA
# DONALD TRUMP
# MOHAMMAD-BAGHER GHALIBAF
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