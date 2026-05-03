Peter Mađar otkrio kada polaže zakletvu

Peter Mađar, lider stranke Tisa koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. aprila, uskoro će položiti zakletvu i preuzeti funkciju premijera od Viktora Orbana (Viktor Orbán).

Mađar je na svojoj zvaničnoj X stranici objavio da je ceremonija polaganja zakletve zakazana za subotu, 9. maj.

- Srdačno pozivamo sve 9. maja na cjelodnevno obilježavanje inauguracije u Budimpešti, na Košutovom trgu i duž dunavske obale ispred Parlamenta - naveo je Mađar na X-u.

On je pojasnio da će konstitutivna sjednica Narodne skupštine početi u 10 sati, uz direktan prenos cijelog događaja na ekranima postavljenim na više lokacija.

- Izbor premijera, ceremonija polaganja zakletve i govor premijera održaće se u 15 sati. Od 16 sati proslava se nastavlja na Košutovom trgu vojnom paradom i svečanim podizanjem zastave - rekao je budući premijer Mađarske.