Dron pogodio nuklearku u Zaporožju!

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) saopštila je da je zaprimila obavještenje iz Zaporoške nuklearne elektrane da je danas dron pogodio njihovu laboratoriju za kontrolu spoljnog zračenja (ECRL).

Kako navodi IAEA, za sada nije potvrđeno da li ima povrijeđenih, prenosi Reuters.

Također nije poznato da li je laboratorija ECRL pretrpjela materijalnu štetu.

Rukovodstvo Zaporoške nuklearne elektrane ranije danas je saopštilo da je informisalo inspektore IAEA, koji su boravili u elektrani, o napadima ukrajinskih oružanih snaga na postrojenje, dodajući da elektrana trenutno radi u sigurnom režimu.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi ranije je upozorio da napadi na ili u blizini nuklearnih elektrana mogu ozbiljno ugroziti nuklearnu sigurnost i da se takvi incidenti ne smiju dešavati. On je uputio i tim stručnjaka da istraži napad na Zaporošku nuklearnu elektranu.

Zaporoška nuklearna elektrana saopštila je i da je u ranijem napadu ukrajinskog drona na prostor transportne radionice u ponedjeljak poginuo vozač zaposlen u elektrani.