U BLIZINI HORMUZA

Iranci: Gađali smo tri američka razarača

prije 2 dana

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog moreuza bila meta iranske mornarice.

Prethodno su iranski državni mediji naveli da su američke pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom moreuzu bile izložene raketnom napadu Irana, nakon što je, prema tvrdnjama Teherana, američka vojska napala iranski naftni tanker.

Iranski izvori tvrde i da su američki ratni brodovi, nakon navodne štete, bili primorani da se povuku iz tog područja.

Prema istim navodima, američki borbeni avion je dan ranije onesposobio iranski tanker, koji je, kako se tvrdi, pokušao probiti američku blokadu i zaputiti se prema iranskoj luci.

Sjedinjene Američke Države se zasad nisu zvanično oglasile o tvrdnjama da su njihovi razarači bili pogođeni u ovom napadu.

