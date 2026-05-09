I. P.

prije 1 sat 36 minuta

Danas se obilježava Dan Evrope, kojim se slave mir i jedinstvo u Evropi. Ovaj datum označava godišnjicu historijske „Šumanove deklaracije”, njegove ideje o novom obliku političke saradnje u Evropi prema kojoj bi rat među evropskim narodima bio nezamisliv.

Naime, 9. maja 1950. godine, Robert Šuman (Schuman), tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog („Šumanova deklaracija”) smatra se početkom stvaranja Evropske unije.

Danas se deveti maj, uz himnu i zastavu, uzima kao evropski simbol. Vijeće Evropske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. maj svake godine obilježava kao Dan Evrope. Tokom tog dana odvijaju se aktivnosti i festivali koji Evropu približavaju njenim građanima. Za posjetitelje su tog dana sve institucije Evropske unije otvorene. 

# DAN EVROPE
# NA DANAŠNJI DAN
