Američka mornarica preusmjerila 58 brodova na putu ka Iranu

Sjedinjene Američke Države saopćile su danas da je 58 komercijalnih plovila, koja su pokušala ući ili izaći iz iranskih luka, preusmjereno u okviru američke pomorske blokade usmjerene na iranski pomorski saobraćaj.

- Američka pomorska blokada protiv Irana i dalje se u potpunosti provodi - navela je Centralna komanda SAD-a, poznata i kao CENTCOM, u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj platformi X, prenosi Anadolija.

- Do današnjeg dana, snage CENTCOM-a su preusmjerile 58 komercijalnih plovila i onesposobile četiri od 13. aprila, kako bi spriječile brodove da ulaze u iranske luke ili ih napuštaju - dodaje se u saopćenju.

Regionalne tenzije su naglo eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kasnije je najavio produženje primirja bez postavljanja roka.

