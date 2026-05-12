Tramp tvrdi da će Iran odustati od nuklearnog programa: "Rekli su da ćemo dobiti nuklearnu prašinu"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da vjeruje kako će Iran obustaviti obogaćivanje uranija i odustati od bilo kakvog pokušaja razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što su pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje u zastoju.

- Sto posto će prestati - rekao je Tramp u intervjuu za emisiju "Sid and Friends in the Morning" na radiju WABC, odgovarajući na pitanje vjeruje li da se Iran može spriječiti u obogaćivanju uranija i razvoju nuklearne bombe.

Tramp je naveo da je lično uključen u razgovore s iranskim zvaničnicima.

- Ja pregovaram s njima. I rekli su da ćemo dobiti prašinu. Ja to zovem nuklearna prašina jer je to prikladan naziv. I dobit ćemo je - poručio je Tramp.

Predsjednik SAD-a je dodao i da Vašington nema potrebu da ubrzava postizanje sporazuma.

- Nećemo ništa požurivati, imamo blokadu - istakao je Tramp.