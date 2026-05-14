Tramp: Kina će naručiti 200 Boeingovih aviona

Kina je pristala naručiti 200 aviona od američkog proizvođača Boeing, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u intervjuu za Fox News, prenosi Reuters.

Tramp je u istom intervjuu iznio i detalje razgovora s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) o Iranu i Hormuškom moreuzu. Prema njegovim riječima, Si mu je poručio da Kina neće slati vojnu opremu Iranu te da želi da ključni pomorski pravac ostane otvoren.

- Rekao je da neće slati vojnu opremu. To je velika izjava - rekao je Tramp, komentarišući kineski stav prema Teheranu.

Tramp je dodao da Kina ima snažan interes za stabilnost u Perzijskom zaljevu jer iz tog područja uvozi velike količine nafte.

- Rekao je da tamo kupuju mnogo nafte i da žele nastaviti s tim - izjavio je američki predsjednik, dodajući da bi Si “volio vidjeti otvaranje Hormuškog moreuza”.

- Predsjednik Si bi volio da se postigne dogovor. Rekao je: ‘Ako mogu ikako pomoći, želio bih pomoći’ - naveo je Tramp.

Peking zasad nije potvrdio Trampove tvrdnje. U saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova ne spominju se ni Iran ni Hormuški moreuz, već se navodi da su dvojica lidera razgovarala o “glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima”, uključujući Bliski istok, rat u Ukrajini i Korejski poluotok.