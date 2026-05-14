AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Kina će naručiti 200 Boeingovih aviona

Prema njegovim riječima, Si mu je poručio da Kina neće slati vojnu opremu Iranu te da želi da ključni pomorski pravac ostane otvoren

M. Až.

prije 43 minute

Kina je pristala naručiti 200 aviona od američkog proizvođača Boeing, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u intervjuu za Fox News, prenosi Reuters.

Tramp je u istom intervjuu iznio i detalje razgovora s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) o Iranu i Hormuškom moreuzu. Prema njegovim riječima, Si mu je poručio da Kina neće slati vojnu opremu Iranu te da želi da ključni pomorski pravac ostane otvoren.

- Rekao je da neće slati vojnu opremu. To je velika izjava - rekao je Tramp, komentarišući kineski stav prema Teheranu.

Tramp je dodao da Kina ima snažan interes za stabilnost u Perzijskom zaljevu jer iz tog područja uvozi velike količine nafte.

- Rekao je da tamo kupuju mnogo nafte i da žele nastaviti s tim - izjavio je američki predsjednik, dodajući da bi Si “volio vidjeti otvaranje Hormuškog moreuza”.

- Predsjednik Si bi volio da se postigne dogovor. Rekao je: ‘Ako mogu ikako pomoći, želio bih pomoći’ - naveo je Tramp.

Peking zasad nije potvrdio Trampove tvrdnje. U saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova ne spominju se ni Iran ni Hormuški moreuz, već se navodi da su dvojica lidera razgovarala o “glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima”, uključujući Bliski istok, rat u Ukrajini i Korejski poluotok.

