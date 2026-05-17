Danas je Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti o mogućnostima koje korištenje interneta i drugih informacijskih i komunikacijskih tehnologija donosi društvima i ekonomijama.

Godine 1969., 17. maja, formirana je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) u Parizu, a na ovaj dan je potpisana i Prva međunarodna telegrafska konvencija 1865. godine.

Vještačka inteligencija

Telekomunikacije i digitalizacija omogućavaju nam da na jednom malom uređaju kao što je mobilni telefon, imamo aplikacije pomoću kojih možemo da uradimo sve, da komuniciramo s rodbinom i prijateljima, da se obrazujemo, vršimo platni promet...

Vještačka inteligencija smatra se ključnom za budućnost telekomunikacije i digitalnu transformaciju društva i postala je prioritet jednog od najvažnijih novih programa Evropske unije - Digitalna Evropa.

Digitalizacija ključna za razvoj Evrope

Digitalizacija ima veoma važnu ulogu u svim politikama EU, jer digitalna rješenja pružaju važne mogućnosti i ključna su za razvoj Evrope i njen konkurentni položaj u globalnoj ekonomiji.

Ali, dok je u razvijenom svijetu sve ubrzaniji razvoj novih komunikacijskih i informacijskih tehnologija, mnoge najmanje razvijene zemlje nemaju ni osnovni pristup internetu.