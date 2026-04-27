Svetski dan grafičkog dizajna

Dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera obilježava se svake godine 27. aprila, a ustanovljen je s ciljem da učini vidljivijom kreativnu produkciju koja oblikuje opću likovnu kulturu i postaje sastavni dio savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Proslava Svjetskog dana dizajna, ustvari, predstavlja obilježavanje osnivanja Međunarodnog savjeta udruženja grafičkih dizajnera, koje je osnovano 1963. godine u Londonu. Organizacija broji više od 200 članova iz 67 zemalja.

Grafički dizajn je bilo koji vizuelni medij koji ima cilj izraziti komunikaciju, koristeći slike, grafiku i tekst gdje dizajneri kreiraju priču ili poruku koja će privući potencijalne korisnike. Nema svaki grafički dizajn cilj da bude lijep, ali svaki treba izazvati reakcije, bilo da su pozitivne ili negativne, privlačne ili odbijajuće za potrošače.

Alati koje grafički dizajneri koriste su neograničeni i uključuju četkice, olovke, pera i papir, kao i digitalne medije, a kako se ljudi sve više oslanjaju na kompjutere, tako je i s grafičkim dizajnom – u upotrebi su razni digitalni programi za rad na kompjuteru.