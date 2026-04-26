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DANAS SE OBILJEŽAVA

Svjetski dan intelektualne svojine

Cilj obilježavanja ovog datuma je razvoj svijesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu

Svjetski dan intelektualne svojine. Facebook

I. P.

26.4.2026

Danas se obilježava Svjetski dan intelektualne svojine, kao praznik svih inovatora i umjetnika svijeta koji je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO). 

Cilj obilježavanja ovog datuma je razvoj svijesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, te doprinosu pronalazača i umjetnika općem razvoju čovječanstva.

U 2000. godini su države članice Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu izabrale 26. april - dan kada je Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu stupila na snagu u 1970. - kao Svjetski dan intelektualne svojine s ciljem da se poveća razumijevanje intelektualne svojine na globalnom nivou.

Generalni direktor WIPO-a Fransis Gari (Francis Gurry) poručuje da se 26. april slavi kao mogućnost da se diskutira o ulozi intelektualne svojine u odnosu na inovacije i kreativnost.

# NA DANAŠNJI DAN
# SVJETSKI DAN
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