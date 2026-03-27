Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta, od 1961. godine širom svijeta 27. mart se obilježava kao Svjetski dan pozorišta. Umjetnost, dobra umjetnost, može na svoj čudesan način spojiti jedinstveno s univerzalnim. Omogućava nam da drugačije – strano, razumijemo kao univerzalno.

Time umjetnost ruši granice između jezika, geografskih regiona i zemalja. Pozorišna umjetnost kao takva, jedna je od posljednjih oaza iskonske ljudske humanosti i društvenosti.

Svjetski dan pozorišta obilježava se globalno kako bi se ljudi podsjetili na moć koju pozorište nosi sobom.

Međunarodni pozorišni institut, kao začetnik ove ideje, na današnji dan obavezuje pozorišta širom svijeta da svojim aktivnostima ukažu na važnost teatarske umjetnosti u modernom društvu.