Svjetski dan meteorologije obilježava se svake godine na današnji dan, u spomen na 23. mart 1950. godine, kada je u Ženevi službeno osnovana Svjetska meteorološka organizacija (WMO), odnosno kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju WMO-a. Svjetska meteorološka organizacija je osnovana radi lakšeg stvaranja svjetske mreže stanica za meteorološka osmatranja i održavanja sistema za brzu razmjenu informacija o vremenskim prilikama. Ovim danom obilježava se bitan doprinos nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi sigurnosti i dobrobiti društva.

WMO je međuvladina organizacija i specijalizirana agencija Ujedinjenih nacija koja okuplja 185 članica. U saradnji s nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama, WMO ima veliki udio u osiguranju hrane za svjetsku populaciju, kao i za zadovoljavanje zahtjeva za slatkom vodom domaćinstava, poljodjelstva, industrije i drugog.

Jedinstvena mreža, koju čine tri svjetska meteorološka centra, 34 regionalna specijalizirana meteorološka centra i 185 zemaljskih ili nacionalnih meteoroloških centara, sakuplja, obrađuje i razmjenjuje gotovo 15 miliona znakovnih informacija na dan i izrađuje 2000 vremenskih karata.