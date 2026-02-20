Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DANAS SE OBILJEŽAVA

Svjetski dan socijalne pravde

UN naglašava kako je upravo socijalna pravda kamen temeljac multilateralizma koja omogućava društvima bolje djelovanje

Svjetski dan socijalne pravde. Peace-ed-campaign.org

I. P.

20.2.2026

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, održane u novembru 2007. godine, današniji dan, 20. februar, proglašen je Svjetskim danom socijalne pravde. Time je, između ostalog, Generalna skupština pozvala države članice da se u obilježavanju ovog dana na nacionalnom nivou posvete aktivnostima kojima će senzibilizirati javnost o važnosti promoviranja socijalne pravde, uklanjanja problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti te ukazati na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za sve.

Rezolucija UN-a ukazuje na potrebu ujedinjavanja međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstvenog rada, osiguravanju ravnopravnosti spolova te omogućavanju jednakih mogućnosti, društvenog blagostanja i pravde za sve.

U svjetlu obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde UN naglašava kako je upravo socijalna pravda kamen temeljac multilateralizma koja omogućava društvima i ekonomiji bolje djelovanje te igra važnu ulogu u osiguranju inkluzivnog i održivog socio-ekonomskog rasta. 

# NA DANAŠNJI DAN
# SVJETSKI DAN
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.