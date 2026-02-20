Svjetski dan socijalne pravde

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, održane u novembru 2007. godine, današniji dan, 20. februar, proglašen je Svjetskim danom socijalne pravde. Time je, između ostalog, Generalna skupština pozvala države članice da se u obilježavanju ovog dana na nacionalnom nivou posvete aktivnostima kojima će senzibilizirati javnost o važnosti promoviranja socijalne pravde, uklanjanja problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti te ukazati na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za sve.

Rezolucija UN-a ukazuje na potrebu ujedinjavanja međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstvenog rada, osiguravanju ravnopravnosti spolova te omogućavanju jednakih mogućnosti, društvenog blagostanja i pravde za sve.

U svjetlu obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde UN naglašava kako je upravo socijalna pravda kamen temeljac multilateralizma koja omogućava društvima i ekonomiji bolje djelovanje te igra važnu ulogu u osiguranju inkluzivnog i održivog socio-ekonomskog rasta.